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توك شو

الدلع وحاضر أكبر خطأ.. اعرفى إزاى تتعاملى مع ابنك الوحيد..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:47 م
استشارى الطب النفسى
استشارى الطب النفسى
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ريهام فيكتور

قالت الدكتور صفاء عراقى استشارى الطب النفسى إن الأسرة التى تمتلك طفلا واحدا غالبا تتعامل بطريقة معينة أثناء تربية الطفل و ينتج عنها بعض التصرفات الخاطئة.

وأضافت الدكتور صفاء عراقى أن الاهتمام الزائد او الإفراط فى تلبية احتياجات الطفل  " اللى عايزة يلقيه فيه " من أكبر الأخطاء التى تواجه الوالدين في تربية الابن الوحيد.

وأشارت  استشارى الطب النفسى إلى أن الطفل يعتقد أن المنزل هو نموذج  مصغر للعالم الخارجي ، فعند تلبية كافة احتياجاته فى  الصغر يبدأ يصطدم  مع العالم الخارجي الكبير لان :" مش كل حاجه عايزها  هيلاقيها " .

وتابعت استشارى الطب النفسى أنه لا بد من تعليم ابنى ان يسمح كلمة " لا " ليتعلم ان ينتظر ، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ ذلك بدأ من سن سنتين للطفل .

وأكدت استشارى الطب النفسى الخوف أن الخوف الزائد عن اللزوم أو الحماية الزائدة لا تخلق لدى الولد اى نوع من الإحساس بالمسؤولية ، مضيفة ان   العقاب على التصرفات الخاطئة التى يقوم بها الطفل  تخلق لديه تحمل العواقب المترتبة عليها ، بالإضافة إلى إحساسه أنه قادر على فعل شيء .

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