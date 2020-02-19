الدلع وحاضر أكبر خطأ.. اعرفى إزاى تتعاملى مع ابنك الوحيد..فيديو

قالت الدكتور صفاء عراقى استشارى الطب النفسى إن الأسرة التى تمتلك طفلا واحدا غالبا تتعامل بطريقة معينة أثناء تربية الطفل و ينتج عنها بعض التصرفات الخاطئة.

وأضافت الدكتور صفاء عراقى أن الاهتمام الزائد او الإفراط فى تلبية احتياجات الطفل " اللى عايزة يلقيه فيه " من أكبر الأخطاء التى تواجه الوالدين في تربية الابن الوحيد.

وأشارت استشارى الطب النفسى إلى أن الطفل يعتقد أن المنزل هو نموذج مصغر للعالم الخارجي ، فعند تلبية كافة احتياجاته فى الصغر يبدأ يصطدم مع العالم الخارجي الكبير لان :" مش كل حاجه عايزها هيلاقيها " .

وتابعت استشارى الطب النفسى أنه لا بد من تعليم ابنى ان يسمح كلمة " لا " ليتعلم ان ينتظر ، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ ذلك بدأ من سن سنتين للطفل .

وأكدت استشارى الطب النفسى الخوف أن الخوف الزائد عن اللزوم أو الحماية الزائدة لا تخلق لدى الولد اى نوع من الإحساس بالمسؤولية ، مضيفة ان العقاب على التصرفات الخاطئة التى يقوم بها الطفل تخلق لديه تحمل العواقب المترتبة عليها ، بالإضافة إلى إحساسه أنه قادر على فعل شيء .