1364 AH.. تحفة معمارية فى السعودية باسم غريب.. ما السر؟

تولى المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بوجهاتها التى يقصدها مواطنوها والوافدون، وتلبي احتياجاتهم بشكل عصري يتطابق مع المواصفات التكنولوجية الحديثة.



وتقيم المملكة حاليا وجهة تجارية ضخمة بالحى الدبلوماسي ب العاصمة السعودية الرياض ، على مساحة تفوق 38 ألف م2 تحمل اسما غريبا مكونا من حروف وأرقام بالإنجليزية يعرف بمجمع 1364AH .



ويضم فى أروقته مركزًا جديدًا للتسوق والترفيه والطعام والقهوة والأعمال ، حيث سيضم علامات تجارية فاخرة وصالات سينما ووحدات مكتبية.



القصة وراء اختيار 1364AH اسمًا للمجمع الجديد.



يرجع السر وراء اختيار الأسم الغريب جاء ترسيخ حقبة تاريخية فى المملكة حيث انضمت المملكة فى عام 1364 إلى جمعية الأمم المتحدة ما يعكس مكانة المملكة.