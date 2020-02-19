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هشام الحلبي: القوات المسلحة من أكثر المؤسسات العسكرية تدريبا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:14 م
اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي
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ريهام فيكتور
قال اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن التدريبات المشتركة تكمن أهميتها فى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول التي تكون ذات ثقل العسكري وتمتلك مصانع للسلاح.


وأضاف اللواء هشام الحلبي من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدريبات التي تمت بحاملة الطائرات الفرنسية ضمت عددا كبيرا من الطائرات النوع البحري من الرافال.


وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إلى أن النوع الموجود لدينا من الرافال هو البري وليس البحري، ونوه الى أن التدريب جرى في مسرح عمليات مهم بالنسبة لـلقوات المصرية، سواء على البحر المتوسط أو الأحمر.

وأوضح  أن أهم الفعاليات التي يشملها التدريب المشترك، كانت التزود بالوقود في الجو، والدفاع على الأهداف البحرية الحيوية.

وأكد " الحلبي " أن القوات المسلحة المصرية تعتبر من أكثر الدول التي تقوم بتدريبات عسكرية مع الدول الشقيقة، وهذا يأتي بطلب من الدول الصديقة .
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