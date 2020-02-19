تأجيل محاكمة عضو بنقابة الصحافة وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عضو بالنقابة العامة للصحافة وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة الغد





صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة





وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين الأمير .ط ، عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وزوجته بسملة .ع ، طالبة بالتعامل علي نجلهما الطفل المجني عليه همام بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه .









واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول حازم أحمد ، رائد شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأنه وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام امتهمة الثانية بعض طفلها حديث الولادة للبيع وذلك بمساعدة المتهم الأول فاستصدر إذن النيابة العامة وانتقل الي محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون اخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية ورفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية





كما استمعت النيابة العامة إلى اقوال الشاهد الثاني / شريف محمد ، نقيب شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، انه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الاول من ضبط المتهمين اثناء قيامهما بعرض طفل للبيع



