AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة عضو بنقابة الصحافة وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:19 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
Advertisements
رامي المهدي
أجلت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس  محاكمة عضو بالنقابة العامة للصحافة وزوجته  عرضا نجلهما للبيع بالوايلي  لجلسة الغد 

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر  محمد  العربي وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار  هادي عزب المحامي العام في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي  قيام المتهمين الأمير .ط ، عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وزوجته بسملة .ع  ، طالبة بالتعامل علي نجلهما الطفل المجني عليه همام بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه .


واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول حازم أحمد ، رائد شرطة  بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأنه وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام امتهمة الثانية بعض طفلها حديث الولادة للبيع وذلك بمساعدة المتهم الأول فاستصدر إذن النيابة العامة وانتقل الي محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون اخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية ورفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية 

كما استمعت النيابة العامة إلى اقوال الشاهد الثاني / شريف محمد ، نقيب شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، انه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الاول من ضبط المتهمين اثناء قيامهما بعرض طفل للبيع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة.. أم تعتدي على نجلها فى الطالبية.. النائب العام يكلف بالتحقيق فى الواقعة بعد ضبطها.. والتضامن والأمومة والطفولة يتدخلان

لتبوله بملابسه.. سيدة تعذب طفل زوجها حتي الموت ووالده يدفنه بدون تصريح

سلخانة من الدماء تسطرها المدن.. سائق يمزق زوجته بالعمرانية.. وجزار ينهى حياة أسرة كاملة بالقتل والحرق بكفر الدوار.. ورجل يقتل زوجتة وأولاده بالفيوم

أمن المنيا يكثف جهود البحث عن هوية المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة

النائب العام يحيل رشوة الرقابة على الصادرات والواردات للجنايات

ترشيحاتنا

وصفوه بالنازي الجديد.. انتفاضة عربية ضد أردوغان بسبب عدوانه على سوريا

ربنا غفور رحيم.. شريف منير يدعم منى فاروق برسالة مؤثرة

رحيل مفاجئ.. آخر ما كتبه الإعلامي عمرو نجيب على صفحته بـ فيس بوك

شيء غريب.. ميدو يسخر من موعد مران الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

بيان شديد اللهجة من روسيا بعد تهديد أردوغان بعملية عسكرية في إدلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1364 AH.. تحفة معمارية فى السعودية باسم غريب.. ما السر؟

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

بعد توقف نصف قرن.. السعودية تحيي جدة دوم أول صالة عرض فني