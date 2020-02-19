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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 7967.60 نقطة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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وكالات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعًا 108.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7967.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال. 

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 على تراجع. 

وكانت أسهم شركات ام آي اس، وعطاء، وجبسكو، والوطنية للتعليم، ومهارة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلامة، والعقارية، والشرقية للتنمية، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.64%. 


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والشرقية للتنمية، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة. 

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 39.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7675.11 نقطة، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.

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