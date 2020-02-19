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أخبار العالم

الحرب تنتقل لحجب المعلومات.. الولايات المتحدة تدين طرد 3 صحفيين أجانب من الصين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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شريف سيد
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، طرد الصين ثلاثة مراسلين أجانب يعملون لدى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. 

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني: "تدين الولايات المتحدة طرد الصين لثلاثة مراسلين أجانب من وول ستريت جورنال.. تدرك الدول الناضجة والمسؤولة أن الصحافة الحرة تنشر الحقائق وتعبر عن آرائها".

وأضاف: "الرد الصحيح هو تقديم ردود مضادة ، وليس تقييد الكلام.. وتأمل الولايات المتحدة أن يتمتع الشعب الصيني بنفس إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وحرية التعبير التي يتمتع بها الأمريكيون". 

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، شجبها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمعاملة وسائل إعلام صينية رسمية كبعثات دبلوماسية أجنبية، بما يتيح لها تشديد قواعد عملها.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت، تعليقا على قرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف 5 وسائل إعلام رسمية صينية (شينخوا، CGTN، راديو الصين الدولي، صحيفة تشاينا ديلي، وصحيفة الشعب اليومية) كبعثات أجنبية، ومطالبتها بالامتثال للقواعد التي تحكم عمل السفارات والقنصليات الأجنبية. 

وقال شوانغ: "نشجب ونرفض القرار الخاطئ للولايات المتحدة، تلعب وسائل الإعلام دورا مهما لتسهيل التواصل والتفاهم بين الناس في مختلف البلدان، ولطالما تقوم مكاتب وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة بتغطية الأخبار بموضوعية وحياد مع تحري الحقيقة والدقة، وهو ما ساعد على تعزيز التفاهم المتبادل والاتصال والتبادل الثقافي بين بلدينا".

وأضاف شوانغ: "تفتخر الولايات المتحدة كثيرا بدعم حرية الصحافة، ومع ذلك، فإنها تقيد وتعيق عمل وسائل الإعلام الصينية هناك، وهذا أمر غير مبرر وغير مقبول، نحث الولايات المتحدة على نبذ تحيزها الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة ووقف التدابير غير الحكيمة التي تقوض الثقة والتعاون الثنائيين"، مشيرا إلى أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من التدابير ردا على ذلك.
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