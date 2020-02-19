شاهد ... إسعاد يونس تشارك جمهورها بصورة مع ليلى علوى

نشرت الاعلامية اسعاد يونس صورة لها مع الفنانة ليلى علوى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".
وعلقت اسعاد يونس على الصورة قائلة " لولا 💝 ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
القمر - منورين - احلى لولا
تتصدر الفنانة ليلى علوى، تريند جوجل بعد تصريحاتها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس والتى وجهتها إلى الفنان أحمد خليل بعد الاحتفال بمرور 19 عاما على مسلسل "حديث الصباح والمساء" من أبرزها أقوم أبوسك ولو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت اتجوزتك.