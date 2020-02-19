شاهد ... إسعاد يونس تشارك جمهورها بصورة مع ليلى علوى

نشرت الاعلامية اسعاد يونس صورة لها مع الفنانة ليلى علوى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".









وعلقت اسعاد يونس على الصورة قائلة " لولا 💝 ".









وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









القمر - منورين - احلى لولا











