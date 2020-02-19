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رضا حجازي يكشف هوية صاحب الشيشة المضبوطة فى مدرسة بـ6 أكتوبر..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:27 م
رضا حجازى
رضا حجازى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم الفني، إن مواقع التواصل وبعض القنوات الاعلامية تناولت قضية وجود شيشة داخل مدرسة فى مدينة ٦ أكتوبر وبعدها قمنا بإحالة المسئولين عن هذه المدرسة إلى التحقيق.


وأضاف رضا حجازى خلال مكالمة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن الحارس الليلي هو من أصطحب الشيشة في غرفة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية لاحتوائها علي بوتاجاز وهذا كان أثناء العطلة الرسمية.


وأوضح رضا حجازى ، ان معلمة التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي في اليوم الدراسي الأول للفصل الثاني عندما ذهبت الى الحجرة وجدت الشيشة على المكتب وقامت بتصويرها ورفعها علي مواقع التواصل الاجتماعي .


وتساءل رضا حجازى ، لصالح من تقوم معلمة بتصوير هذا ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.


واستكمل رضا حجازى ، أن مدير المديرية أحيل إلى التحقيق بسبب هذه الواقعة وتم ايقاف مدير المدرسة ومعلمة التربية الزراعية والحارس الليلي ومعلم التربية الانجليزية.
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