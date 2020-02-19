رضا حجازي يكشف هوية صاحب الشيشة المضبوطة فى مدرسة بـ6 أكتوبر..فيديو

راقصة وشيشة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد الانفلات الأخلاقي داخل المدارس.. برلمانيون: خير دليل على غياب الرقابة تمامًا.. منذ خروج هذه المهرجانات إلى النور وبدأ الانحراف يشق طريقة في عقول الشباب