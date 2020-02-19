رضا حجازي يكشف هوية صاحب الشيشة المضبوطة فى مدرسة بـ6 أكتوبر..فيديو

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم الفني، إن مواقع التواصل وبعض القنوات الاعلامية تناولت قضية وجود شيشة داخل مدرسة فى مدينة ٦ أكتوبر وبعدها قمنا بإحالة المسئولين عن هذه المدرسة إلى التحقيق.
وأضاف رضا حجازى خلال مكالمة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن الحارس الليلي هو من أصطحب الشيشة في غرفة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية لاحتوائها علي بوتاجاز وهذا كان أثناء العطلة الرسمية.
وأوضح رضا حجازى ، ان معلمة التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي في اليوم الدراسي الأول للفصل الثاني عندما ذهبت الى الحجرة وجدت الشيشة على المكتب وقامت بتصويرها ورفعها علي مواقع التواصل الاجتماعي .
وتساءل رضا حجازى ، لصالح من تقوم معلمة بتصوير هذا ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستكمل رضا حجازى ، أن مدير المديرية أحيل إلى التحقيق بسبب هذه الواقعة وتم ايقاف مدير المدرسة ومعلمة التربية الزراعية والحارس الليلي ومعلم التربية الانجليزية.