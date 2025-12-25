موجز أخبار جنوب سيناء: شرم الشيخ تحتفل بالكريسماس.. وفرسان الارادة يحتفلون باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرز هذه الاحداث احتفال شرم الشيخ بالكريسماس ليلة امس وتلاميذ مدرسة الأمل للتربية الخاصة يبدعون في احتفالية اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.

واليكم تفاصيل الاخبار.

تنوّعت الفقرات الفنية والبرامج الاستعراضية والترفيهية التي أعدّتها فنادق ومنتجعات جنوب سيناء السياحية، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، في أجواء احتفالية مبهجة جذبت السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وانطلقت أولى حفلات الكريسماس داخل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ وسط أجواء من البهجة والتفاعل، حيث تصدّرت فقرة «التنورة» المشهد، باعتبارها واحدة من أبرز العروض الفنية، إذ لم تكن مجرد استعراض، بل فنًا تراثيًا مصريًا أصيلًا نجح في أسر قلوب السائحين، الذين تفاعلوا معها على المسرح بشكل لافت.

وقال أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فقرة التنورة تُعد من الفقرات الأساسية في البرامج الترفيهية المقدمة للسائحين خلال احتفالات الكريسماس، موضحًا أنه على الرغم من اختلاف لغات وثقافات الحضور، فإن لغة الموسيقى الشعبية وحركات الجسد قادرة على جذب الجميع دون استثناء.

وأوضح أن خبراء السياحة المصريين حرصوا على توظيف فن التنورة ضمن الفلكلور المصري كأحد عناصر الجذب السياحي، حيث يحظى هذا الفن برواج واسع بين السائحين الأجانب والعرب، لما يتميز به من طابع بصري وحركي مميز.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا منذ بداية الموسم الشتوي، لافتًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي تتجاوز 92%، وتصل إلى 100% في بعض الفنادق، نتيجة تنوع الفعاليات الاحتفالية التي تشمل فقرات بابا نويل، والاستعراضات الغنائية والفنية، وتوزيع الهدايا على السائحين خلال فترات تناول الطعام، مؤكدًا أن هذه الفقرات المسائية تُعد من أهم عوامل الجذب داخل المنتجعات السياحية.

من جانبه، أكد الخبير السياحي ماجد توفيق أن البرامج الترفيهية تمثل عامل جذب رئيسيًا للسائحين، خاصة عندما تجمع بين ثقافات متعددة تلبي مختلف الأذواق، وتزداد أهميتها عندما تتضمن فقرات مخصصة للأطفال، مشيرًا إلى أن منتجعات شرم الشيخ وصلت إلى مستوى متقدم من الاحترافية في تنظيم برامج ترفيهية شاملة ترضي جميع الفئات.

وأضاف أن السائحين يحرصون على إدراج فقرة التنورة ضمن قائمة العروض الاستعراضية، إلى جانب الفقرات الغنائية والاستعراضية المتنوعة بين الطابعين الشرقي والغربي، مؤكدًا أن منتجعات شرم الشيخ باتت تنافس نظيراتها العالمية في مستوى البرامج والخدمات، ما عزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة لعشاق الترفيه والمغامرة.

كما شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، احتفالية مدرسة الأمل للتربية الخاصة، التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي لفرسان الإرادة وذوي الهمم، وذلك بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وريهام حجازي، موجهة التربية الرياضية، وهبة ربيع، مسؤولة المرشدات .

وكان في استقبال الحضور رحاب محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وسيد بكري، موجه التربية الخاصة، وملك عرفة، مديرة مدرسة الأمل للتربية الخاصة، وسيد عزيز، وكيل المدرسة.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدّم التلاميذ فقرة غنائية مصحوبة بلغة الإشارة بعنوان «أنا عارف إني مختلف»، تلتها قصيدة شعرية لإحدى الطالبات بمدرسة عمرو شكري، مصحوبة بلغة الإشارة، إلى جانب استعراض غنائي بلغة الإشارة بعنوان «ناويين».

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والإبداع.