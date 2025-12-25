قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع حملات النظافة بمساكن الفيروز ويشيد بتحسين الخدمات

بهنساوي : تكثيف الجهود للإرتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الرؤية البصرية
بهنساوي : تكثيف الجهود للإرتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الرؤية البصرية
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم، حملات النظافة بمساكن الفيروز ، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين .

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي ،على بذل مزيد من الجهد و الإهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، مشيراً إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

بهنساوي : تكثيف الجهود للإرتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الرؤية البصرية 

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة ، مؤكداً على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضاً لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة الإهتمام باللمسات النهائية فى تنفيذ أعمال النظافة العامة بحيث يتم التركيز على رفع القمامة من الصناديق والحاويات ، وتنظيف ما حولها بشكل مستمر ، مع القضاء على أماكن التجمعات والتراكمات لها حتى يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع، مشدداً على أهمية تجميل المناطق للحفاظ عليها من تراكم القمامة والمخلفات مرة أخرى.

بورفؤاد بورسعيد الرؤية البصرية النظافة العامة

