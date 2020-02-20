ما كانوش عايزين يعملوا فرح.. كواليس زواج غادة رجب وعبد الله حسن| فيديو

حلت المطربة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن، ضيفين في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفا عن تفاصيل زواجهما وكواليس كتب الكتاب.





وقالت المطربة غادة رجب، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، إنها دخلت في أزمة مع والدتها بسبب الفرح.





وأوضحت غادة رجب أنها كانت مُصرة على إقامة حفل زفاف، ولكن في النهاية وافقت على كتب الكتاب، لافتة إلى أنها لا تحب الأفراح، لذلك حرصت على كتب الكتاب فقط.





من جانبه، قال الشاعر عبد الله حسن، إنه كان لديه خوف وقلق بخصوص الفرح بأن يجلس على الكوشة والمعازيم تلقي عليه النظرات، خاصة أنه لا يجيد الرقص جيدا.



