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مرأة

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:00 ص
طرح الـ ombre
طرح الـ ombre
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هاجر هانئ
تبحث كل فتاة محجبة عن أبرز صيحات الموضة دائما، وبالأخص موضة الطرح، حتى يتمتعن بإطلالة أنيقة وجذابة مواكبة لصيحات الموضة العالمية.

ولأن الموضة من أكثر الأمور التى تشغل بال كل فتاة، نعرض لكم من خلال هذا التقرير، أبرز صيحات موضة الطرح لعام 2020.

وقد تصدرت صيحة  الطرح ombre ، و التى تتميز بالألوان  المتداخلة  مع بعضها البعض، فهى من أكثر  الاستايلات العملية و التى تتناسب مع الكثير من قطع الملابس الأخرى.

وتتميز الطرح الـ ombreبأنها من الأقمشة والصيحات التى تمنحك مظهرا جذابا و إطلالة مبهجة كما انها تتسم بدرجات الألوان المتقربة والمتناسقة مع بعضها.
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020
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