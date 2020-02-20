الشاعر عبد الله حسن يفاجئ غادة رجب بقصيدة رومانسية.. فيديو

حلت المطربة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي».





فاجأ الشاعر عبد الله حسن زوجته غادة رجب بقصيدة يقولها لأول مرة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم».





والقى الشاعر عبد الله حسن القصيدة بعنوان «مش قولتلك هيجي يوم وتعرفيني»، مؤكدا أن غادة رجب دائما تتفاجئ بالقصائد التي يقدمها هدية لها.





وتأثرت المطربة غادة رجب بكلمات القصيدة، وأمسكت يده خلال اللقاء قائلة: «انت عملتها أمتى قبل ما نتجوز، جميلة أوي».



