AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشاعر عبد الله حسن يفاجئ غادة رجب بقصيدة رومانسية.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:01 ص
المطربة غادة رجب
المطربة غادة رجب والشاعر عبد الله حسن
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
حلت المطربة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي».

فاجأ الشاعر عبد الله حسن زوجته غادة رجب بقصيدة يقولها لأول مرة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم».

والقى الشاعر عبد الله حسن القصيدة بعنوان «مش قولتلك هيجي يوم وتعرفيني»، مؤكدا أن غادة رجب دائما تتفاجئ بالقصائد التي يقدمها هدية لها.

وتأثرت المطربة غادة رجب بكلمات القصيدة، وأمسكت يده خلال اللقاء قائلة: «انت عملتها أمتى قبل ما نتجوز، جميلة أوي».

وتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد رجب يعلق على منحه جائزة أفضل ممثل استثنائي في 2019.. فيديو

مدحت صالح يقصف جبهة محمود العسيلي على الهواء والمذيعة تضحك

الحمد لله | أول تعليق من غادة رجب على حفل زفافها من عبد الله حسن

أول صورة لـ غادة رجب مع زوجها فى شهر العسل.. شاهد

ابنة عامر منيب تروي كواليس أغنية عامل إيه يا حبيبى

أول لقاء تليفزيوني لـ غادة رجب وزوجها بعد الزفاف

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى لإطلاق النار في ألمانيا ..فيديو

ما كانوش عايزين يعملوا فرح.. كواليس زواج غادة رجب وعبد الله حسن| فيديو

فيحاء وانغ: 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم ..فيديو

حقيقة طلب تامر أمين من زوجته ترك العمل وارتداء الحجاب.. فيديو

إكرامي: علمت بقرار شريف بالرحيل عن الأهلي عبر تويتر ..فيديو

أخبار الرياضة.. مدحت شلبي مفاجأة السوبر بين الأهلي والزمالك.. حقيقة مشاجرة كهربا ورمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قس يفتح خرطوم الماء في وجه المصلين داخل كنيسة أرثوذوكسية

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية