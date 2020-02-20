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أخبار العالم

قائد بالجيش الإسرائيلي: حزب الله يجهز صواريخ دقيقة لضرب تل أبيب

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:34 ص
قائد بالجيش الإسرائيلي:
قائد بالجيش الإسرائيلي: حزب الله يواصل تجهيز صواريخ لتل ابيب
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سمر صالح

قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام، إن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا إذا استفز إسرائيل.

 

وأضاف برعام، في كلمة له، أن الواقع في الساحة الشمالية على جميع جبهاتها ما زال يتغير بسرعة، ويتطلب منا الجهوزية بشكل مستمر وأن نرد عند الحاجة.

 

وأشار إلى أن النشاط العسكري لحزب الله واضح، ويعرف أنه في بيروت وفي قرى جنوب لبنان سيدفع ثمنًا باهظًا.

 

ولفت برعام إلى أن حزب الله يواصل جهوده للتسلح بصواريخ أكثر دقة وتجهيزها لضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويواصل استعداداته جنوب نهر الليطاني.

 

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل إحباط أي تهديد لأمن إسرائيل بقدر ما هو مطلوب منع وقوع حرب.

 

وقال: "إذا فرض علينا القتال؛ نعلم كيف نجبي الثمن من حزب الله ومن يرعاه ومن أسياده في الشمال الشرقي، وأيضا من بيروت وبالطبع من القرى الشيعية جنوب لبنان، التي تعد بمثابة ملجأ وقاعدة لعناصره".

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