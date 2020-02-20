طلبات إحاطة بشأن إشكاليات الغربية والسويس على طاولة محلية النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، 3 اجتماعات اليوم الخميس، بمقر قاعة اللواء سامح سيف اليزل، الساعة الحادية عشرة صباحا والواحدة ظهرًا والثالثة عصرًا.





وتناقش اللجنة في اجتماعاتها، طلب للنائب عبدالحميد كمال بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، وإغلاق الشوارع الرئيسة بمدينة بورتوفيق والتكدس المروري للسيارات نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية، وتدني مستوى النظافة العامة.





كما تناقش اللجنة طلبًا للنائبة نانسي نصير، بشن إعادة تخصيص أرض نادي السويس للرياضات البحرية، كذلك إعادة تخصيص الأرض المخصصة لجمعية حماية الأطفال، والتفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بالسويس، وانتشار الباعة الجائلين والبلطجة بشوارع السويس، وتمت دعوة السيد محافظ السويس لحضور الاجتماع.





أما الاجتماع الثاني للجنة، فسيناقش فيه طلب إحاطة للنائب فؤاد حسب الله بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية بإلغاء قرارين لمحافظ الغربية، وطلب للنائب محمد خليفة بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى، وتهالك مرفق النقل العام بها، وتأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري لمدينتي طنطا والمحلة والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات.





أما الاجتماع الثالث فيناقش فيه طلب للنائب عبدالمنعم شهاب، بشأن رصف ورد الشيء لأصلة بالعديد من الطرق بمحافظة الغربية، وطلب للنائب سعيد طعيمة بشأن عدم تطبيق محافظة الغربية لمنظومة جمع القمامة من المنازل وفرض عقود نظافة على أصحاب المحلات والمؤسسات، بالإضافةلإلغاء قرار محافظ الغربية بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات.