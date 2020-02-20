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عيب علينا كمسئولين.. وزيرة التضامن: لم ولن نتهاون في حق إهانة أي طفل بالمؤسسات.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة وصرامة شديدة فى التعامل مع حوادث الإهانة والمخالفات التى تتم داخل مؤسسات دور الرعاية، مؤكدة أن المؤسسات تحتاج رقابة أكثر من الحكومة والمجتمع المدنى.

وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أن مظاهر العنف أصبحت تظهر أكثر وأكثر، أو أصبحت تكتشف أكثر، مشيرة إلى أن هناك خطا ساخنا للإبلاغ عن أي مخالفات بأي دار وهو رقم 15044. 

وتابعت: "إننا نكشف الغطاء عن المخالفات داخل دور الرعاية بمنتهى الشفافية، ولا ولن نتهاون في حق إهانة أي طفل"، معقبة: "عيب للقائم على هذه المؤسسات، وعيب علينا كمسئولين أن نتقبل هذا الوضع، وعلينا أن نختار موظفينا أكثر، وندربهم أكثر".

وأشارت إلى أن الأطفال أمانة رقابنا، ومسئوليتنا، ولن نسكت على هذا الوضع، موضحة أنه سيتم تدريب الموظفين أكثر وتكثيف آليات المتابعة.

وأوضحت أنه سيتم إعطاء الأطفال رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أى تجاوزات، وأى أحد يستطيع الإبلاغ عن أى شيء من خلال الخط الساخن.

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