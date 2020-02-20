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اقتصاد

رئيس المنطقة الاقتصادية يدعو الشركات البيلاروسية للاستثمار في قناة السويس

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التطوير الذى شهدته المنطقة يأتى فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنوع الاقتصادى والصناعى وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ولفت خلال مجلس الاعمال المصرى البيلاروسي اليوم الخميس إلى أن المنطقة تقع على مساحة 460 مليون متر وتضم حتى الآن 247 شركة عاملة حاليًا يعملون من خلال 14 مطورًا صناعياً باستثمارات تصل إلى حوالى 17 مليار دولار، وأتاحت حوالى 70 ألف فرصة عمل.

 وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تضم ستة موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق اقتصادية ، منوهًا أن من أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية وفقًا لأعلي المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التى تتمتع بها المنطقة.

ودعا زكي الشركات الببلاروسية للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير  إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
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