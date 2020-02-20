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توك شو

خفضت نسب هذه البرامج.. رئيس الإذاعة المصرية يكشف ملامح خطة عمله.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:12 م
محمد نوار
محمد نوار
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شيرين عادل
قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن الاتحاد الدولي للاتصالات يشير إلى أن جميع دول العالم الغنية والفقيرة يتزايد فيها الطلب على ترددات وموجات الراديو.

وأضاف رئيس الإذاعة المصرية، أن التنوع في محطات الراديو متوفر وبكثرة فى الإذاعة المصرية عن طريق 8 شبكات ومحطة إذاعية منفردة وهي محطة الأغاني.

وكشف رئيس الإذاعة المصرية، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، إنه بعد استلامه مهامه كرئيس للإذاعة المصرية كان أهم ما يشغله المحطة الأهم وهي محطة القرآن الكريم.

وأشار محمد نوار، إلى قيامه بزيادة نسبة تلاوات القرآن من 60 :80% بمحطة القرآن الكريم، بالإضافة لتخفيض عدد البرامج 20 لبرنامج بالإضافة للعمل بالبرامج القصيرة. 

وأحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مؤخرا اليوم العالمي للإذاعة، تحت شعار "نحن التنوع.. نحن الإذاعة"، وتدعو فيه المحطات إلى دعم التنوع، بكلٍ من غرفة الأخبار وعلى موجات الأثير.
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