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حوادث

ضبط عامل ونجله قتلا مبلط سيراميك بالدقهلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:11 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية من ضبط عامل ونجله لقيامهم بقتل مبلط بالدقهلية.

بداية الواقعة عندما تبلغ لمركز دكرنس من المستشفى العام بوصول، مبلط 17 سنه مُقيم دائرة المركز" مُصاب بجرح نافذ بالبطن إدعاء تعدى من آخرين وتوفى عقب وصوله.  

على الفور وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بإنتقال مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية وبسؤال عمه عامل 56 سنه مُقيم دائرة المركزإتهم كلًا من عامل سنه، وإبنه 17 سنه "مقُيمان بدائرة المركز" بالتعدى على إبن شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته التى أودت بحياته لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على المتهم الثانى  .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة ", بمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات , بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط .
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