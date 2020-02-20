الرئيس البيلاروسي يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية لمدة يومين

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، عقب زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.





وأكد الرئيس السيسى أنه عقد جلسة مشاورات بناءة مع رئيس بيلاروسيا، تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا فى تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية.





كما استعرض الرئيس السيسى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى، خاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات، وسعى مصر إلى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.





من جهته، أكد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، أن العلاقات البيلاروسية المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، وتم تحقيق كثير من الإنجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ركزت مذكرة تفاهم الأولى على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسى بين البلدين، ووقعها وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره البيلاروسى.



