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رياضة

عمرو الجنايني : مباراة السوبر المصري مبهرة.. وتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:54 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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محمد رشاد
أشاد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم أبوظبي عاصمة الإمارات لسوبر الأهلي والزمالك ، والذى يستضيفه استاد محمد بن زايد. مباراة القمة بين كبيري مصر بحضور جماهيري كامل، وتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في مباريات القمة.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال عمرو الجنايني :"سعيد جدًا ومنبهر بهذا المشهد الرائع، أتمنى أن يستمر دائمًا ونشعر أننا بين أهلنا وفي بيتنا بأبوظبي".

وأضاف:"أتمنى أن يكتمل اليوم بالفرحة وبروح رياضية كبيرة، لا توجد أي حجة لأي فريق، على الجميع أن يقدم أفضل ما لديه اليوم".

وأنهى رئيس لجنة اتحاد الكرة قائلًا :"لم أكن أحلم بأفضل من ذلك في السوبر المصري، مجلس أبوظبي الرياضي في منتهى الاحترافية والاحترام".
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