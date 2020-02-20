عمرو الجنايني : مباراة السوبر المصري مبهرة.. وتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة

أشاد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم أبوظبي عاصمة الإمارات لسوبر الأهلي والزمالك ، والذى يستضيفه استاد محمد بن زايد. مباراة القمة بين كبيري مصر بحضور جماهيري كامل، وتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في مباريات القمة.





وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال عمرو الجنايني :"سعيد جدًا ومنبهر بهذا المشهد الرائع، أتمنى أن يستمر دائمًا ونشعر أننا بين أهلنا وفي بيتنا بأبوظبي".





وأضاف:"أتمنى أن يكتمل اليوم بالفرحة وبروح رياضية كبيرة، لا توجد أي حجة لأي فريق، على الجميع أن يقدم أفضل ما لديه اليوم".



