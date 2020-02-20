السوبر المصري .. التعادل السلبي يسيطر والزمالك الأخطر أمام الأهلي بعد 60 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على لقاء فريقي الأهلي والنادي الزمالك بعد مرور 60 دقيقة في مباراة السوبر المصري المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد الإماراتي.





شدت مجريات اللقاء الثاني حصول جيرالدو على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة من جانب طارق حامد وأرسلها داخل منطقة الجزاء يسددها آجاي إلى خارج مرمى النادى الزمالك فى الدقيقة 46.





نجح ياسر إبراهيم فى الدقيقة 47 إلى إبعاد الكرة من أمام أحمد سيد زيزو الى خارج الملعب ومرر جيرالدو كرة داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الزمالك فى إبعادها إلى خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 48.





قاد جيرالدو فى الدقيقة 51 هجمة عنترية نجحت دفاعات الزمالك الى ابعادها الى ضربة ركنية ومنح الحكم النرويجي ضربة حرة بعد عرقلة أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 52.



