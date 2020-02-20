البحرين تعلن دعمها لـ الصين في محاربة كورونا

بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، معربا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا فيروس كورونا.





كما بعث ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى لي كه تشيانغ رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية الصديقة معربا فيها عن خالص تعازيه ومواساته.





وأكد دعم مملكة البحرين لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية الصين الصديقة للحد من انتشار هذا الفيروس وإيجاد العلاج اللازم للقضاء عليه.





وتمني الشفاء العاجل للمصابين بفيروس كورونا وموفور الصحة وللرئيس الصيني ورئيس الوزراء ولشعب جمهورية الصين الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.