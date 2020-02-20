AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تعلن دعمها لـ الصين في محاربة كورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:55 م
ولي العهد يبعث برقية
ولي العهد يبعث برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الصين بضحايا
Advertisements
محمود نوفل
بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، معربا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا فيروس كورونا.

كما بعث ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى لي كه تشيانغ رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية الصديقة معربا فيها عن خالص تعازيه ومواساته.

وأكد دعم مملكة البحرين لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية الصين الصديقة للحد من انتشار هذا الفيروس وإيجاد العلاج اللازم للقضاء عليه.

وتمني الشفاء العاجل للمصابين بفيروس كورونا وموفور الصحة وللرئيس الصيني ورئيس الوزراء ولشعب جمهورية الصين الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعزي مصر والرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده

قرينة ملك البحرين ترسل برقية تعزية للسفير الراحل عزمي خليفة

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب يوم الخميس؟ تعرف على التوقيت الصحيح

خناقة مع طارق حامد.. أول ظهور لـ كهربا بقميص الأهلي أمام الزمالك

9 غيابات عن قمة الأهلي والزمالك بـ السوبر المصري

المهن التمثيلية توضح موقف محمد رمضان بعد أنباء وقفه عن التمثيل

ميدو: الزمالك لديه فريق كبير وشخصية عظيمة

أول تعليق من الفنان الزملكاوي أحمد حاتم عقب الفوز على الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور

لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة يوم الخميس

سيدة حاولت تهريب رضيع داخل حقيبة سفر.. شاهد عقابها