AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر العائد على الشهادات البنكية بعد تثبيت أسعار الفائدة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية؛ ليتم الإبقاء علي أسعار الفائدة وتحديدا الإيداع عند 12.25% و الإقراض لليلة واحدة 13.25% و العملية الرئيسية لـ12.75%.


اقرأ أيضا

عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

لماذا ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. اعرف الأسباب


وثبت كل من البنك الأهلي و بنك مصر، من أسعار الفائدة علي الشهادات  البلاتينية  بدون تغيير..


في بنك مصر  وصل سعر العائد علي شهادة القمة: بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها لمدة 3 سنوات ويتم صرف عائدها شهريا بسعر فائدة نسبته 13%، والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات ويتم صرف العائد لها كل 3 شهور بسعر فائدة 12.5%.


أما الشهادة المتزايدة بفتر استحقاق 10 سنوات: لفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم صرف العائد شهريا أو ربع و نصف سنوي أو سنوي، بعائد يتراوح بين 13.4% حتي 14.4% وفقا لتوقيت سعر العائد، وكذلك شهادة الإدخار ذات العائد الثابت: بفترة استحقاق تتراوح بين 5 و 7 سنوات لفئة الـ1000 جنيه و750 جنيها، ومضاعفاتها بنسبة 11% .

 

وشهادة الإختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 و 10 سنوات بفئة 621 جنيها لـ5 سنوات و 353 جنيها لـ10 سنوات، علي أن يتم صرف العائد المركب بعد نهاية مدة الشهادة بنسبة 10.5%.


وقرر البنك الأهلي المصري تثبيت  أسعار الفائدة بواقع 1% على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنوي للعائد الشهري و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسعار الفائدة بالشهادات بـ3 بنوك بعد قرار لجنة السياسات النقدية

بعد قرار المركزي.. البنوك تبحث أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الأسبوع المقبل

البنك المركزي يبرز أهم الآثار الاقتصادية بعد خفض سعر الفائدة

البنك الأهلي ينشر أسباب خفض سعر الفائدة 1% على القروض الشخصية

بعد قرار المركزي.. اعرف أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر

ترشيحاتنا

أم السعوديين.. قصة أمريكية تزور المملكة لأول مرة بعد استضافتها 50 طالبا مبتعثا

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

حمو بيكا ردا على بلاغ ضده: هي الرقابة علينا بس وأين أفلام محمد رمضان منها.. فيديو

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

نجم الزمالك السابق يهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة بالسوبر

سوبر محلي محطوط عليه كريمة .. أوس أوس يحتفل بتتويج الزمالك بالسوبر المصري

AdvertisementS

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

أخبار الفن: مشاهير تضامنوا مع منى فاروق .. وقصي خولي يلتزم الصمت بعد فضيحة الفتاة التونسية

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

روبرتو كارلوس يكشف عن أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

على طريقة قطار الموت.. شاهد ذعر الركاب لحظة دخول طائرة مغربية في العاصفة دينيس

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه