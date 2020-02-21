سعر العائد على الشهادات البنكية بعد تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية؛ ليتم الإبقاء علي أسعار الفائدة وتحديدا الإيداع عند 12.25% و الإقراض لليلة واحدة 13.25% و العملية الرئيسية لـ12.75%.





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وثبت كل من البنك الأهلي و بنك مصر، من أسعار الفائدة علي الشهادات البلاتينية بدون تغيير..





في بنك مصر وصل سعر العائد علي شهادة القمة: بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها لمدة 3 سنوات ويتم صرف عائدها شهريا بسعر فائدة نسبته 13%، والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات ويتم صرف العائد لها كل 3 شهور بسعر فائدة 12.5%.





أما الشهادة المتزايدة بفتر استحقاق 10 سنوات: لفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم صرف العائد شهريا أو ربع و نصف سنوي أو سنوي، بعائد يتراوح بين 13.4% حتي 14.4% وفقا لتوقيت سعر العائد، وكذلك شهادة الإدخار ذات العائد الثابت: بفترة استحقاق تتراوح بين 5 و 7 سنوات لفئة الـ1000 جنيه و750 جنيها، ومضاعفاتها بنسبة 11% .

وشهادة الإختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 و 10 سنوات بفئة 621 جنيها لـ5 سنوات و 353 جنيها لـ10 سنوات، علي أن يتم صرف العائد المركب بعد نهاية مدة الشهادة بنسبة 10.5%.





وقرر البنك الأهلي المصري تثبيت أسعار الفائدة بواقع 1% على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنوي للعائد الشهري و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوي.