مرتضى منصور: مركز شباب بشالوش جاهز لمواجهة الأهلي في قمة الدوري.. فيديو

برر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، سبب رفضه للعب مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري، والمقرر لها يوم 24 من فبراير الجاري.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "لاعبو الأهلي سيعودون مكسورين ومحبطين بعد الخسارة، وإذا تم الإصرار على إقامة القمة سأرسل مركز شباب بشالوش لمواجهتهم".





وأضاف: "يهمني فوز الأهلي على صن داونز، والترجي يريد أخذ ثأره، ولن نلعب مباراة القمة حفاظًا على لاعبي الفريقين ، جمهور الزمالك في العالم العربي 200 مليون مشجع".





وأكمل: "أشكر فريق الأهلي أدى مباراة محترمة، المباراة لم تنقلب إلا عقب مشاركة كهربا في اللقاء، فايلر مدرب محترم أدى مباراة محترمة".





وواصل رئيس الزمالك: "فرحنا الطفل أدهم في مدفنه، وأقول لوالده (نجلك جاء في السوبر الماضي للفوز بالبطولة وخسرناها ولم يقدر الله أن يعيش، ولعبنا بشكل سيئ عكس مباراة اليوم)".





واستطرد: "أقول للجماهير أمامنا مباراة يوم 28 أمام الترجي أخذت موافقة بحضور 30 ألف مشجع، إذا فكر أي شخص من الأولتراس حضور المباراة، وأحدث شغبا ستكون آخر تجربة لحضور الجماهير، أول رئيس ناد يفوز بـ11 بطولة خلال 3 أو 4 سنوات رئيس النادي الذي يتم توجيه السباب له كل يوم".









وتُوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي أقيمت الليلة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي.