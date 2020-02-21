الكوسة تتراجع جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 21 -2-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الجمعة 21 فبراير 2020 بسوق العبور، حيث سجل سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه ، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، أما كيلو البصل فسجل بين 3 و5 جنيهات.









وتراوحت الكوسة بين 4 و6 جنيهات بتراجع جنيه عن أسعارها أمس، وكيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيها، وسجل كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.









وسجل الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، وبطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبسلة من 8 إلى 10 جنيهات.





وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي، اليوم، الخميس، بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.









وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، والرمان من 7 إلى 11 جنيهات، والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات.



