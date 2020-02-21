تحرش بـ طفلة.. السجن 6 سنوات لـ محفظ ديني بتهمة هتك العرض

عاقبت محكمة جنايات طنطا المتهم محمد. س. ا "محفظ ديني"، بالسجن 6 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بقرية كتامة بدائرة مركز بسيون، فى القضية التى تحمل رقم 15520 لسنة 2019م والمقيدة برقم 2048 لسنة 2019م

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع رئيس محكمة جنايات طنطا وعضوية المستشار محمد صهيون والمستشار مصطفي عبد اللطيف وعبد الفتاح أحمد أمين سر.

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وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية فى تعليماته إلى رئيس نيابة مركز بسيون بإحالة المتهم بخطف المجنى عليها الطفلة “ملك .خ. م .م” وعمرها 12 سنة ، وأقلها بدراجته البخارية وتوجه إلى مكان قصده بمنأى عن أعين الرقباء (عشه) وسط الأراضي الزراعيه وقام بتجريدها من ملابسها وتحسس مواطن عفتها بيده وعضوه الذكري، ثم قام بهتك عرض الطفلة، حسب ما قاله شهود الإثبات.

وأفادت الطفلة "ملك .خ .م" المجني عليها 12 سنة أن محل عمل المتهم يقع بجوار محل إقامتها، وأنه اصطحبها 4 مرات إلى إحدى العشش بالمنطقة الزراعية بدائرة مركز بسيون، محل إقامتها، وجردها في ثلاث مرات من ملابسها، وتحسس بيده وبعضوه الذكري مواطن عفتها، وفي المرة الأخيرة استوقفهما الشاهد الثاني وآخر قبل قيامه بهتك عرضها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.