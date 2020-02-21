AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ينصب على أصحاب المحلات.. ضبط مفتش أغذية مزيف بـ الزيتون

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط عاطل حال تواجده بشارع سليم الأول دائرة القسم بحوزته بطاقة رقم قومي باسمه  "بمحل إقامة مختلفة" و كارنيه منسوب صدوره من وزارة الصحة باسم / ع س على  "مزور" ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول .

وتبين قيام المتهم بانتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة والنصب على  صاحب محل الكائن بمحل الضبط .

بسؤال المجني عليه قرر بسابقة قيام المتهم  بالاستيلاء منه علي مبلغ مالي 5 آلاف جنيه عقب إيهامه بأنه مفتش أغذية بوزارة الصحة وقدرته علي إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه .

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة".

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه في النصب علي المواطنين وأقر بارتكابه واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب علي النحو التالي:

  الاستيلاء علي مبلغ مالي  500  جنيه من صاحب كشك سجائر كائن الدقي / جيزة مقابل إنهاء إجراءات تجديد ترخيص الكشك  ملكه .

باستدعاء المجني عليه الأخير تعرف علي المتهم واتهمه بالنصب عليه، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة تحويل الدولارات..المليون ورقة سوداء بـ 900 ألف جنيه

عبر حيلة ماكرة.. سقوط المحامي النصاب لسرقة كبار السن بالقاهرة

عاطلان ينتحلان صفة ضابطي شرطة ليستوليا على أموال أحد المقاولين

ضبط مسئولين بشركة إلحاق عمالة بمدينة نصر ينصبان على المواطنين

حبس مسئولين بشركة إلحاق عمالة بمدينة نصر ينصبان على المواطنين

ترشيحاتنا

لبنان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

فعل فاضح.. تعرف على عقوبة شيكابالا بعد أحداث سوبر الأهلى والزمالك

الساحرة السمراء.. ليبيريا تبهر العالم بجمالها

تعرف على سر رفض ولي العهد السعودي لـ شعارات قمة العشرين

قبل حدوثها بشهر.. أعراض تخبرك بتعرضك لـ الأزمة القلبية

ممكن تشيلني.. شيرين تفاجئ حسام حبيب على المسرح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

الجاهز يسبب السرطان.. إليكي طريقة عمل اللانشون في البيت

فى عيد استقلالها.. تعرف على عادات وتقاليد غامبيا.. صور