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فن

شاهد.. لقاء الخميسي تطلق الزغاريد احتفالا بفوز الزمالك على الأهلي في السوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو لها احتفالا بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر المصري من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكان الفيديو عبارة عن مشهد من مسلسلها " الزوجة الرابعة"  ظهرت فيه وهي " تزغرد" معبرة عن فرحتها بفوز الزمالك بكأس السوبر، وعلقت على الفيديو قائلة: "مبروك لفريق الزمالك".

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبهم على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء. 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي

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مبروك لفريق للزمالك 🏹

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