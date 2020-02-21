زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا.





وشهدت القائمة غياب جاريث بيل، لوكا يوفيتش، إبراهيم دياز، وناتشو فرنانديز، ورودريجو جويس، بالإضافة للثنائي المصاب ماريانو دياز وماركو أسينسيو.





بينما شهدت القائمة عودة لوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.





وضمت القائمة 19 لاعبًا، وهم:





حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتيوب.





الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.





الوسط: إيسكو - خاميس - فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش - كروس.





الهجوم: بنزيما - هازارد - فاسكيز - فينيسيوس.



