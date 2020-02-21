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رياضة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا.

وشهدت القائمة غياب جاريث بيل، لوكا يوفيتش، إبراهيم دياز، وناتشو فرنانديز، ورودريجو جويس، بالإضافة للثنائي المصاب ماريانو دياز وماركو أسينسيو.

بينما شهدت القائمة عودة لوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.

وضمت القائمة 19 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتيوب.

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

الوسط: إيسكو - خاميس - فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش - كروس.

الهجوم: بنزيما - هازارد - فاسكيز - فينيسيوس.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، قبل جولة واحدة من الكلاسيكو
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