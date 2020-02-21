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مرأة

احذر.. النقرس يُصيبك بمرض خطير

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
النقرس هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الذي يصيب أكثر من 4٪ من البالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، يتطور المرض لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم.

ووفقًا لموقع webmed، أظهرت دراسة بريطانية أن مرضى النقرس من أي عمر لديهم خطر أكبر بنسبة 25٪ في الإصابة بتجلط دموي عميق في الأوردة في السنوات العشر الأولى بعد التشخيص.

ولكن الخطر كان أعلى بنسبة 79٪ في مرضى النقرس، مقارنةً بالذين لا يعانون من النقرس، في الفئة العمرية أقل من 50 عامًا، كما أوضحت مؤلف الدراسة "عليشة عبد السلطان".

ووجد الباحثون أن مخاطر الإصابة بتجلط الدم كانت محصورة بشكل كبير في مرضى النقرس الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والخطر الأساسي لتطوير الجلطة الدموية لا يزال منخفضًا بالنسبة لشخص مصاب بالنقرس. 
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