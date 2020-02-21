احذر.. النقرس يُصيبك بمرض خطير

ووفقًا لموقع webmed، أظهرت دراسة بريطانية أن مرضى النقرس من أي عمر لديهم خطر أكبر بنسبة 25٪ في

الإصابة بتجلط دموي عميق في الأوردة في السنوات العشر الأولى بعد التشخيص.