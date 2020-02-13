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مرأة

بـ جنيه وموجود بالسوق.. نوع من الخضروات يحميك من السرطان

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:14 م
خضار
خضار
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آلاء حسن
يعد الفجل من أكثر الخضروات انتشارا في العالم ويحتوي على مضادات للأكسدة ويحمي من العديد من الأمراض، ويتم استخدامه في العديد من الوجبات الغذائية.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال، الفوائد الصحية للفجل، عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:


١) يُعتبر غذاءً مناسبًا في حِميات خسارة الوزن، ومصدرت جيدا للفيتامينات والمعادن بسبب محتواه المنخفض من السُّعرات الحراريّة.

٢) غني بالألياف الغذائيّة مما يساهم في خفض الكوليسترول والوقاية من ارتفاعه، ويساهم في الشعور بالشَّبع الذي يساهم في التحكّم في الوزن، وفي الحفاظ على صحّة الجهاز الهضميّ، وفي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسّمنة وغيرها من الأمراض المزمنة.

٣) يستعمل كعلاج بديل في السرطان، ومرض نقص المناعة المكتسبة، والعديد من اضطرابات المناعة.

٤) يحتوي على العديد من المركبات متعدّدة الفينول ومركبات الكاتيكين تفوق محتوى الخضروات الأخرى من العائلة نفسها، وتقارب محتوى الشّاي الأخضر والشّاي الأسود، وهو أيضًا مرتفع المحتوى من حمض الفريوليك بشكل أكبر من غيره من خضروات العائلة الصليبيّة، ولذلك فهو يمتلك صفات مضادّة للأكسدة ومدمّرة للجذور الحُرَّة.

٥) يستخدم لعلاج الصداع والأرق والإسهال المزمن.

٦) مفيد في حالات مشاكل الكبد والمرارة

٧) يحتوي على مركّبات تُحارب السَّرطان وتقي منه.

٨) وجدت بعض الدراسات العلميّة تأثيرات للفجل في حالات فقدان الشهيّة، وحالات ألم والتهاب وانتفاخ الفم والحلق، وحالات القابليّة للإصابة بالعدوى، والحمى، والبرد، والسعال، وبعض الاضطرابات الهضميّة التي تسببها مشاكل القناة الصفراويّة، وبعض حالات الالتهابات في المجرى التنفسيّ، مثل التهاب القصبات الهوائيّة، ولكن تحتاج جميع هذه الأدوار إلى المزيد من البحث العلميّ لتقييمها.

٩) يُعتبر الفجل علاجًا معتمدًا في الطب البديل والعلاجات العشبية، في علاج حالات عسر الهضم، وخاصة ذلك الذي ينتج عن مشاكل القناة الصفراويّة، وفي علاج التهاب القصبات الهوائيّة والسعال.
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