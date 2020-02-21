AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الإطاحة بـ الإسماعيلى والتأهل لدور الـ 8 في الكأس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:23 م
الكرواتي انتي تشاتشيتش
الكرواتي انتي تشاتشيتش
Advertisements
حسن العمدة
أعرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي، بهدف نظيف والصعود لدور الثمانية من بطولة الكأس.

وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، "الأهم في بطولة الكأس أن تفوز في كل مباراة، وهو ما نجحنا به في نهاية المباراة، استطعنا إحراز هدف عن طريق أنطوي، في نهاية الشوط الأول".

وأضاف: "ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراة اليوم، ومهدي سليمان أنقذ مرمانا في أكثر من كرة، ولكن الهدف الأسمى لنا من المباراة كان تخطي الإسماعيلي وهذه المرحلة من بطولة الكأس".

ووجه المدرب الكرواتي الشكر للاعبيه على الفوز والتقدم خطوة في بطولة كأس مصر، لافتا إلى أن الإسماعيلي لا يستحق الخسارة في مباراة اليوم.

وأوضح مدرب بيراميدز، أنه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في المباريات المقبلة،  مشيرا إلي أن هناك تحسنا كبيرا في المستوى من مباراة لأخرى.

واختتم تشاتشيتش، أبلغت لاعبي بيراميدز بين شوطي المباراة أن الإسماعيلي يلعب على الكرات الطولية العالية، ولذلك طالبت لاعبي بيراميدز بضرورة اللعب على الأرض وهو ما تحقق وحصلنا على الفوز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الدوري المصري.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعان مباراة بيراميدز والإسماعيلى

تشاتشيتش: بيراميدز استحق الفوز على الإسماعيلي

مدرب بيراميدز: مباراة المصري صعبة.. وهدفنا الفوز والتأهل المبكر..صور

مدرب بيراميدز يقلل من غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

القولون العصبي .. 5 أسباب و7 أعراض والعلاج السريع بهذه الطريقة

يتساهل فيه الناس .. فعل من كبائر الذنوب نهى عنه الله ورسوله

بين شجر اليوسفي.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال الشتوي

فعل فاضح.. تعرف على عقوبة شيكابالا بعد أحداث سوبر الأهلى والزمالك

الدولار يفقد 12.8 قرش أمام الجنيه في أسبوع.. 4 أسباب دفعت بالأخضر إلى الهاوية

على هيئة قروض..محافظ البحيرة يمنح كل شاب 20 بطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

معلمة أمريكية بمدرسة ابتدائي تضرب طالبا ذوي احتياجات.. والسبب؟!