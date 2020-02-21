أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الإطاحة بـ الإسماعيلى والتأهل لدور الـ 8 في الكأس

أعرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي، بهدف نظيف والصعود لدور الثمانية من بطولة الكأس.





وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، "الأهم في بطولة الكأس أن تفوز في كل مباراة، وهو ما نجحنا به في نهاية المباراة، استطعنا إحراز هدف عن طريق أنطوي ، في نهاية الشوط الأول".





وأضاف: "ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراة اليوم، ومهدي سليمان أنقذ مرمانا في أكثر من كرة، ولكن الهدف الأسمى لنا من المباراة كان تخطي الإسماعيلي وهذه المرحلة من بطولة الكأس".





ووجه المدرب الكرواتي الشكر للاعبيه على الفوز والتقدم خطوة في بطولة كأس مصر، لافتا إلى أن الإسماعيلي لا يستحق الخسارة في مباراة اليوم.





وأوضح مدرب بيراميدز، أنه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في المباريات المقبلة، مشيرا إلي أن هناك تحسنا كبيرا في المستوى من مباراة لأخرى.





واختتم تشاتشيتش، أبلغت لاعبي بيراميدز بين شوطي المباراة أن الإسماعيلي يلعب على الكرات الطولية العالية، ولذلك طالبت لاعبي بيراميدز بضرورة اللعب على الأرض وهو ما تحقق وحصلنا على الفوز.