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رياضة

أخبار الرياضة.. أزارو يفتتح أهدافه في الدوري السعودي..ومحمد صلاح مع ميسي في إعلان جديد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

أعرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي، بهدف نظيف والصعود لدور الثمانية من بطولة الكأس.

حقق فريق الكرة بنادي الاتفاق السعودي، فوزًا على مضيفه الفيصلي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا.

قدم المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، إعلانا جديدا لاحدي شركات المياه الغازية.

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