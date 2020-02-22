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أخبار البلد

القوي العاملة: تحصيل 200 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل عن فترة عمله بالسعودية

السبت 22/فبراير/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات ورثة المرحوم "عبد السلام علي قوشه" لدي كفيله، والتي بلغت 48 ألفا و809 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.


وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة ، إلي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المرحوم "عبد السلام علي قوشه" والتي كانت محتجزه لدي  إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015.


وقال "سعد الدين" إن المستشار العمالي أحمد محمد رجائي بالرياض، أشار إلى أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات ورثة المرحوم، التي كانت محتجزة منذ 5 سنوات لدي إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015 والتي بلغت 48 ألفا 809 ريالات سعودية بما قيمته 202 ألف و577 جنيها مصريا تقريبا ، وقد تم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر.

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