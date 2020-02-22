ارتفاع وفيات كورونا لـ 2345 حالة في الصين.. الفيروس يتمدد في الشرق الأوسط.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء المميت.. الصحف السعودية اليوم

"الشرق الأوسط": كورونا يتمدد في الشرق الأوسط

"عكاظ": ارتفاع وفيات كورونا لـ 2345 حالة في الصين

"سبق": الصحة العالمية تحذر من تفشي الفيروس المميت





تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) امتد إلى الشرق الأوسط، حيث انضمت لبنان وإسرائيل إلى قافلة الإصابات، بإصابة واحدة لكل منهما، فيما ارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 4 من أصل 18 إصابة جديدة.





وقالت "الشرق الأوسط" إنه في لبنان، أكّد وزير الصحة العامة، حمد حسن، تسجيل «أول إصابة بكورونا في لبنان لسيدة عمرها 45 عامًا، كانت آتية بطائرة من مدينة قم الإيرانية»، مضيفًا: «هناك أيضًا حالتان مشتبه بهما يتم التحقق من إصابتهما بالفيروس».





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أول إصابة لامرأة وصلت صباح أمس، آتية مع 11 شخصًا من اليابان، حيث كانوا على متن سفينة الرحلات السياحية «دايموند برينسس» التي فرض عليها حجر صحي منذ مطلع فبراير الحالي، في حين ما زال 4 إسرائيليين من ركاب السفينة مصابين في اليابان.





وتصاعد القلق العالمي أمام تمدد الفيروس، وأطلق المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، نداء إلى التعبئة، قائلًا: «إذا لم نضرب بقوة الآن، يمكننا أن نواجه مشكلة خطيرة»، ووصف الفيروس بأنه «العدو الأول للإنسان».





وقالت "سبق" إن لبنان وإسرائيل انضموا إلى قافلة الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، بإصابة واحدة لكل منهما، فيما سجّلت إيطاليا إصابتين جديدتين، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة، وفاة شخصين من أصل 18 إصابة جديدة، في حين تخضع 735 حالة للمراقبة.





أما في كوريا الجنوبية فتضاعف عدد المصابين ليتجاوز 200، في حين غزا الفيروس مستشفيين وسجنين، ليعيد المعدل اليومي للإصابات إلى الارتفاع بـ889، بعد 4 أيام من تراجعها.





وباتت منظمة الصحة العالمية تدعو الأسرة الدولية الآن إلى «الضرب بقوة» من دون انتظار، ضد هذا الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين و1100 في أماكن أخرى في العالم، وحصد أكثر من 2200 شخص حتى الآن، فيما حدد الصين أبريل المقبل، موعدًا للبدء بالتجارب السريرية لمضاد للفيروس.





وأطلق المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس نداء للتعبئة، قائلًا: «إنها لحظة مهاجمة الفيروس، بينما ما زال يمكن التحكم بالوضع».





وقالت "عكاظ" إن لجنة الصحة الوطنية الصينية، أعلنت اليوم (السبت)، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا الجديد في الصين، ما يرفع الحصيلة الى 2345 ضحية.





وتم الإبلاغ عن 397 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الإصابات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ما يجعل العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى نحو 76 ألف حالة.





بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 346 شخصا.





من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، يوم أمس، وفاة مسن إيطالي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول أوروبي يلقى حتفه بهذا الفيروس، وذلك بعد ساعات على إغلاق 10 بلدات للاشتباه بوجود إصابات أخرى.





وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، وفاة ادريانو تريفيزان البالغ 78 عامًا في المستشفى بعد أن كانت قد تأكدت إصابته سابقًا بفيروس كورونا، وحيث تعافى قبل 10 أيام من مرض لا علافة له بالفيروس.