شعبة الخضروات: نستورد الثوم الصيني لأن تقشيره سهلاً

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة استيراد ثوم من الصين.





وقال النجيب خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سي": "مصر تنتج من محصول الثوم ما يكفي احتياجاتنا بنسبة 90%، لافتًا إلى أن البعض يقبل على الثوم الصيني لسهولة تقشيره ورخص سعره.





وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن مصر أوقفت استيراد الثوم الصينى بعد تفشى وباء كورونا





وأشار حاتم النجيب إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية كافة، مشيرًا إلى أن المحصول الوحيد الذى يتم استيراده بشكل كبير هو التفاح فقط.