ألتراس نابولي يعلن مقاطعته لمباراة برشلونة بـ دوري أبطال أوروبا

أعلن ألتراس نادي نابولي الإيطالي، مقاطعته لمباراة فريقه، أمام برشلونة، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على ملعب سان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وأكد ألتراس نابولي في بيان رسمي،له اليوم، الأحد، مقاطعته لمباراة فريقه أمام برشلونة، بسبب رفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، عن المعتاد.





وكانت تقارير إيطالية، أشارت أمس السبت، إلى إمكانية إلغاء مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.





يذكر أن فريق برشلونة تأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تصدره المجموعة السادسة، بينما صعد نابولي كوصيف لليفربول في المجموعة الخامسة.