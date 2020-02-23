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تعليم

جامعة سوهاج تنفذ المرحلة الأولى من مبادرة ابتكر وحقق حلمك

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:41 م
جامعة سوهاج تنفذ
جامعة سوهاج تنفذ المرحلة الأولى من مبادرة "ابتكر وحقق حلمك"
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خالد رياض
نظمت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، ورشة عمل طلابية عن الابتكار، وذلك ضمن فعاليات المعسكر التدريبي لمبادرة "ابتكر وحقق حلمك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة “إنجاز مصر” بجميع الجامعات المصرية. 

صرح بذلك الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال إن الوزارة قد أطلقت مبادرة  "ابتكر وحقق حلمك" والتى يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى هي إقامة معسكر الابتكار ومهارات جوجل، وهي مرحلة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. 

وشارك بالمعسكر ٦٠ طالبا وطالبة من مختلف الكليات، مضيفًا أن التدريب شمل التعريف بريادة الأعمال، الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال والمخترع والمروج، حل المشكلات المجتمعية عن طريق العصف الذهني، طرق حل المشكلات المجتمعية وإيجاد الحلول باستخدام  "القبعات الست للتفكير". 

 وأوضح هاني بديوي مدير النشاط العلمي، أنه في المرحلة الثانية للمبادرة سيتم تنظيم معسكر "حقق حلمك" للمتميزين في المرحلة الأولي، حيث سيتم اختيار ١٤ متدرب من أصحاب المشروعات المتميزة ليمثلوا الجامعة في ملتقي "حقق حلمك" الذي سيقام بإحدى المدن الشبابية بالإسكندرية خلال شهر مارس القادم 2020.
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جامعة سوهاج تنفذ المرحلة الأولى من مبادرة ابتكر وحقق حلمك

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