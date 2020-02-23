جامعة سوهاج تنفذ المرحلة الأولى من مبادرة "ابتكر وحقق حلمك"

نظمت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج ، ورشة عمل طلابية عن الابتكار، وذلك ضمن فعاليات المعسكر التدريبي لمبادرة "ابتكر وحقق حلمك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة “إنجاز مصر” بجميع الجامعات المصرية.





صرح بذلك الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال إن الوزارة قد أطلقت مبادرة "ابتكر وحقق حلمك" والتى يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى هي إقامة معسكر الابتكار ومهارات جوجل، وهي مرحلة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.





وشارك بالمعسكر ٦٠ طالبا وطالبة من مختلف الكليات، مضيفًا أن التدريب شمل التعريف بريادة الأعمال، الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال والمخترع والمروج، حل المشكلات المجتمعية عن طريق العصف الذهني، طرق حل المشكلات المجتمعية وإيجاد الحلول باستخدام "القبعات الست للتفكير".



