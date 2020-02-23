كواليس ما دار بين يعقوب السعدي ومدير النادي الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة

نفى الإعلامى يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، ارسال لقطات أو شرائط فيديو لـ لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ العقوبات اللازمة على لاعبي الأهلي والزمالك.





وتابع يعقوب السعدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "أن كل ما يريده مسئولو اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.





وقال "السعدي"، "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".





وأشار السعدي إلى أنه تلقى اتصال من محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، بشأن حقيقة إرسال حيثيات توقيع العقوبات على لاعبي الأهلى والزمالك لاتحاد الكرة، مردفا: "أنا واضح وقلت له قولا واحدا لم نرسل أي فيديوهات وعندما طلب مني إرسال شريط المباراة قلت له ليس لدينا سوى ما عرض على الشاشات".









جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي، استناد لجنة الانضباط إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.



