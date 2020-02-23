مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول عزل رئيس اللجنة الخماسية بـ اتحاد الكرة

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه بدأ في جمع التوقيعات لعزل رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني.









وأضاف المستشار مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "تلقيت 60 توقيعا من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعزل الجناينى ولجنته".









أخطر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، بمغادرة معسكر الفريق المقام استعدادا لمباراة القمة المقرر لها غدًا الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.









وغادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة منذ قليل بعد قرار مجلس الإدارة.









قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.









ومن المقرر أن ينتظر الزمالك مواجهة قوية بينه وبين منافسه الأهلي، في مباراة القمة 120 من الدوري الممتاز، غدًا الإثنين في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.