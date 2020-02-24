تفاصيل بيع ميراث الفنان الراحل أحمد زكى.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة: إنني أناشد مالك شقه الفنان احمد زكى وهو الأستاذ حمدى هندى أن تقوم بتكوين لجنة لفرز محتويات الشقة مثل الصور والخطابات لوضعها في متحف خاص بوزارة الثقافة للاحتفاظ بمقتنيات هذا الفنان المصرى العظيم.









وفي ذلك الصدد قال حمدى هندى ، مشترى شقة الفنان أحمد زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي، إن المحتويات التي قمت بعرضها هي أمانة معك، كما انني قمت بشراء هذه المحتويات من الأستاذ رامي وليس للمستشار بلال أى شأن بالموضوع، كما إنني قمت بتنظيف الشقة.





وأضاف حمدى هندى أنني قمت بشراء المكتب بكل محتوياتة كما انني اريد ان اعلم ما العائد الذى سيعود علي عندما يتم عمل متحف بهذه المقتنيات.









وأوضح حمدى هندى ، أن الفنان أحمد زكى توفي منذ 15 عاما لماذا تريدوا هذه المحتويات اليوم.









واستكملت وزيرة الثقافة ، أن الوزارة مستعدة لعمل تفاوض علي سعر ومقابل هذه المحتويات ونتمني الوصل في النهاية الي حل بالتعاون مع بعض.









وفي ذلك السياق تابع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، أن كل الكلام الذى تم الاتفاق عليه كان مع المحامي ولا أعرف من هو حمدى هندى ولم اتفق معه على شيء.



