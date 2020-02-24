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محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث جهود القضاء على محو الأمية.. صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:06 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع عدد من مسئولي المديريات والجهات الحكومية بالمحافظة بعض الملفات ونتائج أعمال الخطة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة خلال شهر فبراير 2020م.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

وأكد المحافظ أن التعليم هو ركيزة أساسية في التنمية وله دور كبير في رفع الوعي الصحي والحد من تفشي الأمراض، وللمواطن دور رئيسي في العمل والمشاركة في الخطة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، لافتًا إلى أن جامعة كفر الشيخ تساهم في الخطة القومية لمحو الأمية بالمحافظة.

حضر الاجتماع عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور منصور الفولي، مدير التنظيم والإدارة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة چاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وعزت سلامة، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور هدي الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وممثلي جامعة كفر الشيخ والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


محافظ كفر الشيخ يبحث جهود القضاء على محو الأمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث جهود القضاء على محو الأمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث جهود القضاء على محو الأمية.. صور
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