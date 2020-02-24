كلام عيب.. النادي الأهلي يرد على تصريحات مرتضى منصور

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الأهلي ملتزم باللوائح لأنه يقدر الدولة المصرية والدورى المصرى والرياضة المصرية، مرددا: «نحترم كل الأطراف ونحترم أنفسنا أولا».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، : « الأهلي موجود في الملعب، وتأجيل المباراة لمدة ساعة كان قرار الحكام بسبب وصولهم متأخرين».





وأوضح مرجان: «نحن نعمل وفقا للوائح والقوانين، وكان الله في عون القائمين على الكرة المصرية فهذه قمة الكرة المصرية التي يتابعها الكل في مصر والوطن العربي».





ورفض مرجان التعلق على تصريحات رئيس نادي الزمالك، مؤكدا أن هذا الكلام «عيب» كل اللاعبين زملاء وإخوة.



