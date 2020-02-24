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حوادث

التفاصيل الكاملة لـ أزمة أتوبيس الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:10 م
اتوبيس الزمالك
اتوبيس الزمالك
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كتب محمد صبري

كشف مصدر امنى حقيقة ما حدث منذ خروج فريق نادي الزمالك من مقر النادي بمحافظة الجيزة وصولا الى نهاية خط سير الاتوبيس الذى كان يقل اللاعبين والاداريين .

 اوضح المصدر ان خط سير لاعبي فريق نادى الزمالك كان يسير بشكل طبيعي ولا توجد اى معوقات أمنية أو مرورية منذ خروجهم من مقر النادى بالجيزة ، وان هناك خط سير أمن خروجهم وسط حراسة أمنية مشددة .

 وتابع المصدر انه مع بداية خروج الاعبين والاداريين من مقر النادي وقف عدد منهم امام كشك مجاور للنادى لشراء زجاجات مياه معدنية ، وبعدها سلك الاتوبيس مطلع الكوبرى.

وبمجرد دخول الاتوبيس نطاق محافظة القاهرة توقف، وقام اللاعبين والاداريين بالنزول، وقاموا بفتح الباب والموتور من الخلف بزعم اصلاح عطل فى الاتوبيس ، بينما قام ٢ من اللاعبين بصلاة العشاء داخل مسجد مجاور للمحطة.

ودون مقدمات قام الاتوبيس بالعوده والدوران للخلف من اسفل كوبرى ٦ اكتوبر فى طريق عودتهم اتجاه ميدان رمسيس ، وتفرق اللاعيبه بنزولهم من الاتوبيس ، وبعدها توقف الاتوبيس اول شارع الجلاء بوسط البلد ، ثم بعدها استقل اللاعبين سيارات اجرة وركبوا الاتوبيس مرة اخرى ثم صعدوا كوبرى اكتوبر وعادوا الى مقر النادي .

واشار المصدر الى ان الاتوبيس تم توفير ممر آمن لهم اعلي كوبرى ٦ اكتوبر من خلال خدمة معينة لهم ، الا ان الاتوبيس لم يتخطى سرعه ٤٠ كيلو متر ، وسلك الاتوبيس منزل رمسيس وتم الدخول فى محطة وقود بزعم تفويل الاتوبيس ، وقيام اللاعبين بقضاء حاجتهم .

 ونفى المصدر ما تردد حول ان المرور او الطقس السيء هو السبب فى تأخر وصولهم الى استاد القاهرة ، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة الخاصة بالطرق منذ بداية خروجهم  وفيديوهات مسجلة خلال الرحلة.

وكانت قناة رياضية ذكرت أن الزمالك أثبت تعطل حافلة الفريق أعلى كوبري 6 أكتوبر في محضر إثبات حالة قبل السماح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم.

وتخلف الزمالك عن الحضور إلي استاد القاهرة لمواجهة الأهلي فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز ، والتي كان من المقرر أن تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ليقرر اتحاد الكرة تأجيلها ساعة ، ثم الغاء المباراة.

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