التفاصيل الكاملة لـ أزمة أتوبيس الزمالك

كشف مصدر امنى حقيقة ما حدث منذ خروج فريق نادي الزمالك من مقر النادي بمحافظة الجيزة وصولا الى نهاية خط سير الاتوبيس الذى كان يقل اللاعبين والاداريين .

اوضح المصدر ان خط سير لاعبي فريق نادى الزمالك كان يسير بشكل طبيعي ولا توجد اى معوقات أمنية أو مرورية منذ خروجهم من مقر النادى بالجيزة ، وان هناك خط سير أمن خروجهم وسط حراسة أمنية مشددة .

وتابع المصدر انه مع بداية خروج الاعبين والاداريين من مقر النادي وقف عدد منهم امام كشك مجاور للنادى لشراء زجاجات مياه معدنية ، وبعدها سلك الاتوبيس مطلع الكوبرى.

وبمجرد دخول الاتوبيس نطاق محافظة القاهرة توقف، وقام اللاعبين والاداريين بالنزول، وقاموا بفتح الباب والموتور من الخلف بزعم اصلاح عطل فى الاتوبيس ، بينما قام ٢ من اللاعبين بصلاة العشاء داخل مسجد مجاور للمحطة.

ودون مقدمات قام الاتوبيس بالعوده والدوران للخلف من اسفل كوبرى ٦ اكتوبر فى طريق عودتهم اتجاه ميدان رمسيس ، وتفرق اللاعيبه بنزولهم من الاتوبيس ، وبعدها توقف الاتوبيس اول شارع الجلاء بوسط البلد ، ثم بعدها استقل اللاعبين سيارات اجرة وركبوا الاتوبيس مرة اخرى ثم صعدوا كوبرى اكتوبر وعادوا الى مقر النادي .

واشار المصدر الى ان الاتوبيس تم توفير ممر آمن لهم اعلي كوبرى ٦ اكتوبر من خلال خدمة معينة لهم ، الا ان الاتوبيس لم يتخطى سرعه ٤٠ كيلو متر ، وسلك الاتوبيس منزل رمسيس وتم الدخول فى محطة وقود بزعم تفويل الاتوبيس ، وقيام اللاعبين بقضاء حاجتهم .

ونفى المصدر ما تردد حول ان المرور او الطقس السيء هو السبب فى تأخر وصولهم الى استاد القاهرة ، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة الخاصة بالطرق منذ بداية خروجهم وفيديوهات مسجلة خلال الرحلة.

وكانت قناة رياضية ذكرت أن الزمالك أثبت تعطل حافلة الفريق أعلى كوبري 6 أكتوبر في محضر إثبات حالة قبل السماح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم.

وتخلف الزمالك عن الحضور إلي استاد القاهرة لمواجهة الأهلي فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز ، والتي كان من المقرر أن تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ليقرر اتحاد الكرة تأجيلها ساعة ، ثم الغاء المباراة.