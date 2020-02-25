محمد إبراهيم يشعل السوشيال ميديا بصور لأسرته ويوجه رسالة لنجله.. شاهد

هنأ محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة نجله الصغير بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد إبراهيم مجموعة من الصور له مع زوجته وأولاده وعلق عليها قائلا "أحلى سنة مع أحلى سينو كل سنة وانت طيب يا سينو ياعم الناس".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه عبر انستجرام على الصور، بين "منورين الدنيا" و "كل سنة وانتم طيبين" و " كل سنة وهو طيب" و "ربنا يبارك فيكم".

ويستعد فريق مصر المقاصة لمواجهة الإسماعيلي يوم 2 مارس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.