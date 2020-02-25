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الإسكان: شبكات الصرف الصحى غير مصممة لاستيعاب مياه الأمطار.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن كل العاملين في قطاع الصرف الصحي لديهم غرفة طوارئ ويعملون طول الليل في الشارع حتى الفجر تقريبًا سواء عمال أو معدات أو قيادات.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم، الثلاثاء، التحية لكل العمال الذين تواجدوا في الشوارع طوال الليل لسحب المياه، مؤكدًا أن تكدس المياه فى الشوارع أمر طبيعى ويحدث فى كل العالم.

وأضاف أنه تم المرور صباح اليوم على عدد من المناطق، والتي شهدت تحرك حالة المرور في الشوارع بشكل أفضل.

وأوضح أن الأمطار وضع طبيعي وكمية الأمطار كبيرة جدًا، مشيرا إلى أن شبكات الصرف الصحي صممت لجمع المياه القادمة من الصرف الصحي في المنازل وليست لتجميع مياه الأمطار.

وأكد أنه وجه شركات المياه والصرف وكل أجهزة المدن في وزارة الإسكان في قطاع الصرف الصحي لسحب وشفط المياه من الشوارع وإدخالها لشبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أن شبكات الصرف الصحى مصممة لإعادة معالجة المياه فى محطات المعالجة للصرف الصحى.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بترك مساحة فارغة في تصميم شبكات الصرف الصحي بنسبة تصل إلى 15% لاستيعاب أي كميات مياه طارئة قادمة إليه.

وأوضح أن الزيادة 15% لم تكن قادرة على استيعاب كميات الأمطار الكبيرة التى سقطت بالأمس، مشيدًا بالمواطنين الذين قللوا من استخدامهم بالأمس للمياه، مما أتاح فرصة لشبكة الصرف الصحى لاستيعاب مياه الأمطار.
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