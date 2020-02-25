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رياضة

جيمي كاراجر يهاجم جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:11 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
انتقد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، طريقة تعامل جماهير الريدز مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

وقال جيمي كارجر في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس" العالمية: "محمد صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي من جانب جماهير ليفربول، وهذا قد يتسبب في إحباط اللاعب".

وأضاف جيكي كاراجر: "ليفربول يمتلك ستة لاعبين على المستوى العالمي، أليسون وفان دايك وأرنولد وماني وفيرمينو وصلاح".

وتابع: "إذا سألت جماهير هل يمكنكم الاستغناء عن الخمسة الآخرين مقابل أي مبلغ من المال بالطبع ستكون الإجابة لا، أما إذا وصل عرضا لشراء محمد صلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 15 هدفا، وصنع 6 آخرين.
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