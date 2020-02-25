حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث استغاثة أهالي دائرة السلام والنهضة

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، استغاثة أهالي دائرة السلام والنهضة مما يتعرضون له من حوادث وكوارث وصلت إلى حدوث وفيات وإصابات بالغة الخطورة في مناطق بها حجم هائل من الكثافة السكانية والمدارس حول محور ترعة الطوارئ الجديد في منطقة الشارع الجديد بمدينة السلام، ومنطقة BBC.





وقال ابراهيم صابر نائب محافظ القاهره، إن محور الطوارئ الذي تم إنشاءه طوله يصل لـ 13 كيلو، جزء منه يدخل في نطاق محافظه القليوبيه حيث يربط طريق الخانكه بالقليوبيه بطريق جسر السويس منطقه مصر الجديده، وكانت بهذه المنطقه رشاح وصرف صحي وعشش، و تم تسكين حوالي 600 اسرة منها ضمن خطه تطوير العشوائيات.



