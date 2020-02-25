AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث استغاثة أهالي دائرة السلام والنهضة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:08 م
علاء عابد
علاء عابد
Advertisements
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، استغاثة أهالي دائرة السلام والنهضة مما  يتعرضون له من حوادث وكوارث وصلت إلى حدوث وفيات وإصابات بالغة الخطورة في مناطق بها حجم هائل من الكثافة السكانية والمدارس حول محور ترعة الطوارئ الجديد في منطقة الشارع الجديد بمدينة السلام، ومنطقة BBC.

وقال ابراهيم صابر نائب محافظ القاهره، إن  محور الطوارئ الذي تم إنشاءه طوله يصل لـ 13 كيلو، جزء منه يدخل في نطاق محافظه القليوبيه حيث يربط طريق الخانكه بالقليوبيه بطريق جسر السويس منطقه مصر الجديده، وكانت بهذه المنطقه رشاح وصرف صحي وعشش، و تم تسكين حوالي 600 اسرة منها ضمن  خطه تطوير العشوائيات.

وأضاف صابر، أنه تم إعداد دراسة بشأن أماكن الكبارى ويبقي التمويل فقط، مضيفًا : نسعد بكل جهد لانشاء هذه الكباري في أسرع وقت، لإنقاذ أرواح المواطنين،  وسوف تكون هناك أماكن لعبور المشاه بحيث يستطيع المواطن العبور بشكل آمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب علاء عابد يدعو الشركات الصينية لزيادة استثماراتها بمصر.. صور

طلب إحاطة لإعفاء أهالي الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابي

طلبات إحاطة من نواب البرلمان أمام رئيس الوزراء.. برلماني يطالب بمعرفة قيمة رسوم النظافة لدى وزارة الكهرباء.. ونائب يحذر من خطورة ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تنتقد تجاهل وزيرة البيئة لشكاوى المواطنين

علاء عابد: الدولة تكفلت بحماية حقوق الإنسان والعفو الرئاسى أكبر دليل

نشرة البرلمان.. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين بالمزمار والأعلام.. وتحرك برلماني بعد وفاة مريضة بالخطأ

ترشيحاتنا

هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

وفاة حسني مبارك.. ماذا قال أبو تريكة ومشاهير الكرة عن فراق الرئيس الأسبق؟

مي حلمي من دبي: كل ما هو أحمر جميل

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي؟

فيديوجراف.. الأسعار الجديدة لـ السجائر

وفاة حسني مبارك.. شاهد أول رد فعل من نسرين أمين بعد رحيل الرئيس الأسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. فتة شاورما وجاتوه سواريه وشاى اللومى

أسعار سيارات جيب jeep في مصر لشهر فبراير.. صور