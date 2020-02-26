في 30 دقيقة.. أسرع وصفة لـ إطالة الشعر

تبحث جميع الفتيات عن أفضل الطرق لتطويل الشعر سريعًا خلال فترة بسيطة إليك حيل سريعه لإطالة الشعر يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها
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وصفة زيت الخروع وجوز الهند
مكونات الوصفة
زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت زيتون.
زيت شجرة الشاى.
الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الفراغات لمدة 30 دقيقة وطبقيها يوميا لمدة اسبوع كامل.
وصفة صودا الخبز والثوم
مكونات الوصفة:
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم
طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:
فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو وطبقيها يوميا لمدة أسبوع كامل وستلاحظين إطالة الشعر